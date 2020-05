Versterkte gebedsoproep moskeeën mag volgens grondwet

De versterkte gebedsoproep is volgens de partijen onwenselijk tijdens deze coronacrisis. „Het is een daad van gebrekkige saamhorigheid, die we juist in deze periode hard nodig hebben”, zei Ulysse Ellian, fractievoorzitter van de VVD. „De geloofsbelijdenis wordt opgedrongen aan anderen en staat haaks op tolerantie. Ellian had graag gezien dat de versterkte oproep verboden zou worden.

Tijdens de raadsvergadering werd al snel duidelijk dat een meerderheid niet tegen de versterkte gebedsoproep is. Er werden vier moties ingediend die opriepen om het gebed via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen. Geen van de vier moties werden gehaald, meldt Omroep Flevoland.

Onder meer de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, SP, NIDA, en Leefbaar Almere waren er niet voor om de gebedsoproep via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen.

Het CDA vindt een versterkte gebed door de wijken van Almere laten klinken wel onwenselijk. Ook de ChristenUnie is tegen: „Wij zijn tegen omdat een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken tijdens de oproep tot gebed”, zegt Hans van Dijk van de ChristenUnie. Van Dijk noemt dat een essentieel verschil met bijvoorbeeld het luiden van kerkklokken.

D66 is voor een versterkte gebedsoproep. „Het is een grondrecht dat je een gebedsoproep mag laten horen”, zegt Martine van Bemmel van D66 Almere. Zij trekt ook de vergelijking met het luiden van kerkklokken, maar vindt het juist in dezelfde categorie vallen.

De Partij van de Arbeid vindt de hele discussie zinloos. „Het gaat over acceptatie en het gelijkheidsbeginsel”, zegt Erik Theunissen van de PvdA. „Het staat gewoon in de grondwet dat er vrijheid van godsdienst is en dat kunnen wij accepteren.”