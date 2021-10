Marokko staat toch een aantal vluchten naar Nederland toe

Dat nieuws komt bijna twee dagen nadat het land plotsklaps een fly ban aankondigde voor directe vluchten van en naar Nederland. Onder meer Transavia probeerde verwoed om contact te krijgen met de Marokkaanse autoriteiten en zo toestemming te krijgen om met lege vliegtuigen naar Marokko te gaan en duizenden gestrande reizigers op te halen. Dat lukte telkens niet.

Donderdag had de Nederlandse ambassadeur, zo meldt Buitenlandse Zaken, een gesprek met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar is afgesproken dat er nu dan toch commerciële vluchten naar huis mogen worden aangeboden.

„Verdere details zijn nu nog niet beschikbaar, maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt door de betreffende luchtvaartmaatschappijen”, aldus het ministerie.

Omgeboekt

Vermoedelijk wordt pas vrijdag duidelijk wat de afspraak precies gaat inhouden. Veel mensen die in Marokko op vakantie of familiebezoek waren, hebben al omgeboekt naar vluchten via Brussel of Parijs. Zo worden bijvoorbeeld 78 klanten van TUI ook vrijdag naar Brussel gevlogen, om dan per bus naar Nederland te gaan.

Voor diegenen die dat niet hadden gedaan, is dit welkom nieuws. Zij hoeven niet langer te vrezen voor een langdurig verblijf in Marokko, terwijl volgende week bijvoorbeeld school of werk weer begint. Het is echter lastig aan te geven hoeveel mensen dat precies zijn.

Deltaplus

De vraag blijft voor hoe lang de fly ban nu in stand blijft. De Marokkaanse overheid stelde die in, vermoedelijk vanwege de hoge besmettingscijfers en het rondgaan van de deltaplus-variant van het coronavirus. Die heeft in Nederland nauwelijks voet aan de grond, maar is in Groot-Brittannië wel aan een opmars bezig. Het verbod geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.