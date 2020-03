LIVE | Brabantse ziekenhuizen: we hebben hulp nodig

In Nederland zijn nu 106 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 2994 personen geconstateerd. De meeste doden zijn gevallen in Italië en China. In beide landen staat het dodental op meer dan 3000. Verder is Iran het enige land waar meer dan duizend doden zijn gemeld.

Noodoproep Brabantse ziekenhuizen

Brabantse ziekenhuizen doen een noodoproep aan ziekenhuizen elders in het land en het kabinet: de toestroom van patiënten die zijn besmet met het coronavirus is in Brabant zo groot dat er geen zorg meer kan worden verleend aan andere spoedeisende patiënten. Dat meldt de NOS.

„Wij zijn in een crisissituatie, zien een enorme toestroom van patiënten en hebben het ziekenhuis moeten ombouwen naar een plaats waar alleen nog maar coronapatiënten worden opgevangen”, zegt Caroline Heijckmann, medisch coördinator van het Bernhoven-ziekenhuis in Uden.

Mensen zonder coronaverschijnelen die moeten worden opgenomen, worden vanuit Uden verplaatst naar andere ziekenhuizen in de buurt. Maar dat gaat al bijna niet meer.

Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda slaat alarm: „De Brabantse ziekenhuizen kunnen de stroom patiënten die we op korte termijn verwachten niet alleen aan. We moeten nu als land in actie komen”, zegt hoofd infectiepreventie Jan Kluytmans.

2000 mondmaskers per dag

Het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft gaat zelf mondmaskers produceren en kan er dagelijks genoeg maken om de eigen voorraad op peil te houden. Stafmedewerkers, studenten en andere vrijwilligers zijn in staat om zo’n 2000 van de beschermende maskers in elkaar te zetten. Dat doen ze in een naaiatelier in Monster.

„Het uiteindelijke doel is om de productie op te schalen en de maskers ook ter beschikking te stellen aan andere zorginstellingen in Nederland die moeilijk aan beschermingsmaterialen kunnen komen”, meldt het ziekenhuis.

Voor het gebruik van de maskers is nog een akkoord nodig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De stof is wel al „uitvoerig getest” in samenwerking met de TU Delft.

In steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen is het einde van de voorraad mondkapjes in zicht.

Wereldgezondheidsorganisatie: veel coronapatiënten jonger dan 50

Mensen onder de vijftig jaar maken een aanzienlijk deel uit van de coronapatiënten waarvoor opname in het ziekenhuis is vereist. Dat benadrukte het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hij wijst op de gegevens van talrijke landen, die dat „duidelijk laten zien.” Hij waarschuwde jonge mensen dat zij niet onoverwinnelijk zijn. Het virus kan je weken naar een ziekenhuis sturen of zelfs doden, zei hij.

Dodental door coronavirus Spanje boven de 1000

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Spanje is de duizend voorbij. Het totale aantal mensen dat besmet is geraakt nadert de 20.000, melden de autoriteiten vrijdag.

In het Zuid-Europese land zijn inmiddels zeker 1002 mensen met het virus overleden. Dat waren er donderdag nog 767. Het aantal mensen bij wie is vastgesteld dat ze het virus hebben, groeide in een dag van 17.147 naar 19.980. Het land heeft inmiddels ook alle hotels gesloten om verdere verspreiding te voorkomen.

Spanje behoort tot de Europese landen die het zwaarst zijn getroffen door het virus. Italië heeft wereldwijd de meeste slachtoffers gemeld. Daar stierven zeker 3405 patiënten met het virus.

Alleen bewoners naar Griekse eilanden reizen

Vanaf zaterdagmorgen zes uur (plaatselijke tijd) mogen er alleen nog maar eilandbewoners van het Griekse vasteland naar de eilanden reizen. De regering neemt die maatregel om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Daarom mogen rederijen geen tickets voor de boten meer verkopen aan toeristen en Grieken die niet op de eilanden wonen, aldus de Griekse minister van Scheepvaart, Giannis Plakiotakis, vrijdag. Reizen van de eilanden naar het vasteland blijft voor niet-eilandbewoners nog wel toegestaan.

Engeland legt medicijnexport aan banden

Het Verenigd Koninkrijk legt de export van tachtig geneesmiddelen aan banden om zo tekorten te voorkomen. Het gaat onder meer om insuline, adrenaline, paracetamol en morfine.

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat bedrijven die het verbod naast zich neerleggen forse strafmaatregelen tegemoet kunnen zien. Ze kunnen zelfs hun handelsvergunning verliezen.

Nice zet drone in om mensen binnen te houden

In de Franse kuststad Nice wordt een drone ingezet om mensen op te roepen binnen te blijven vanwege het coronavirus. Dit gebeurde eerder ook al in China, waar de uitbraak begon.In Frankrijk is een volledige lockdown afgekondigd, wat betekent dat mensen alleen naar buiten mogen voor noodzakelijke dingen. De drone herinnert de mensen op straat daaraan.

De drone speelt een opgenomen tekst af, in tegenstelling tot China waar iemand live roept naar mensen op straat. Met een geluid van 100 decibel worden mensen erop attent gemaakt dat ze thuis moeten blijven. „Blijf binnen. Houd je aan de opgelegde maatregelen en houd een meter afstand van andere mensen.”

Beieren kondigt nieuwe maatregelen aan

De Duitse deelstaat Beieren heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Mensen mogen vanaf zaterdag alleen hun huis nog uit als ze een goede reden hebben.

Onder de goede redenen vallen boodschappen doen, naar de dokter of apotheek, naar werk gaan, maar ook sporten in de buitenlucht, zolang dat maar alleen wordt gedaan. Premier Markus Söder van de deelstaat zegt dat het niet makkelijk is om dergelijke besluiten te nemen. „Beieren zal nog bestaan na corona, maar het zal sterker zijn als we niet wegkijken.”

Albert Heijn komt met ouderenuurtje in supermarkten

Supermarktketen Albert Heijn heeft vanaf maandag een speciaal uurtje voor ouderen. Mensen van boven de 70 kunnen dan op werkdagen tussen 07.00 en 08.00 uur terecht voor hun boodschappen voordat de winkel voor iedereen opengaat.

Op die manier lopen ze minder risico het coronavirus op te lopen en hebben ze minder kans om mis te grijpen. In diverse andere landen hadden supermarkten al speciale openstellingen voor ouderen en soms ook voor zorgpersoneel. Vanuit de politiek waren de supermarkten al opgeroepen om met zo’n uur te komen.

Om het personeel bij de kassa’s te beschermen heeft Albert Heijn plexiglazen scheidingswanden aangebracht en wordt een streep getrokken om aan te geven hoeveel afstand anderhalve meter is. Verder riepen de supermarkten al op zo veel mogelijk met pin te betalen in plaats van met contant geld.

Ook de DekaMarkt past de kassa’s in de 81 filialen aan met beschermend plexiglas om de kans op mogelijke verspreiding van coronaviris te voorkomen. Daarnaast krijgen klanten het nadrukkelijke advies om anderhalve meter afstand (minimaal een boodschappenkar) te houden van de andere klanten.

Minister Van Veldhoven mag na quarantaine weer aan het werk

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) is vrijdag weer op haar ministerie aan de slag gegaan na een week verplicht thuis werken. Ze had contact gehad met haar Franse ambtgenoot Brune Poirson, die later het coronavirus bleek te hebben.

Bij de inloop van de ministerraad zei de bewindsvrouw dat haar thuisisolatie een voorzorgsmaatregel was. „Ik ben niet ziek geweest en heb ook geen klachten gehad.”

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) werken vanuit huis omdat ze in contact zijn geweest met mensen die het virus onder de leden bleken te hebben.

Nog enkele duizenden Nederlanders wachten op terugreis

De brancheorganisatie van reisondernemingen ANVR schat dat nog enkele duizenden Nederlanders met een pakketreis in het buitenland wachten om naar huis terug te kunnen keren. Begin deze week waren dat er nog tussen de 20.000 en 30.000.

„Reisorganisaties zijn nog altijd druk bezig om mensen naar huis te halen. Dat kost wat tijd. We hebben geen exacte cijfers en geen aanwijzingen dat er mensen echt vast zitten. De touroperators weten precies waar hun klanten zich bevinden en kunnen daarnaar handelen”, zegt een woordvoerster van de organisatie.

De ANVR schatte donderdag dat in totaal nog 200.000 Nederlanders in het buitenland zijn. Dat is inclusief mensen die zelfstandig met een vliegticket op reis zijn. De organisatie adviseert hun de thuisreis te regelen bij de luchtvaartmaatschappij.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle vakantiereizen naar het buitenland tot 6 april af vanwege de impact die overheidsmaatregelen tegen het coronavirus voor reizigers kunnen hebben. Alleen als het strikt noodzakelijk is, kunnen Nederlanders volgens het advies nog de grens over.

KLM heeft de komende dagen voor stagiaires en studenten die zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk bevinden een aantal stoelen gereserveerd op vluchten vanaf de eilanden naar Amsterdam.

Aantal coronabesmettingen in België boven de 2000

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in België is de 2000 gepasseerd. Het gaat om 2257 gevallen, een toename met 462. Het dodental door het nieuwe coronavirus is de afgelopen 24 uur met 16 opgelopen tot 37. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Van de nieuwe gevallen komen de meeste (meer dan 300) uit Vlaanderen. Volgens een woordvoerder zijn de cijfers een onderschatting van de werkelijke besmettingsgraad omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.

In de ziekenhuizen zijn 203 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat brengt het totaal op 837, van wie er 114 op de intensive care worden beademd. Volgens het ministerie zijn sinds 13 maart 204 personen hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen.

Noodmaatregelen Oostenrijk langer van kracht

De noodmaatregelen vanwege het coronavirus in Oostenrijk blijven langer van kracht. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz meldt dat de bewegingsvrijheid tot zeker 13 april wordt beperkt.

De maatregelen werden maandag afgekondigd. Zo probeert het land de verspreiding van het longvirus te beperken. Vooral de regio Tirol is hard getroffen door het virus. De regionale overheid besloot donderdag Tirol volledig af te zonderen van de buitenwereld om verspreiding tegen te gaan.

„Zet je nog even schrap”, aldus Kurz. „We moeten ons blijven houden aan de maatregelen.”

In Oostenrijk zijn zeker 2200 mensen besmet met het coronavirus. Er zijn zes mensen aan overleden.

Steeds meer Europese landen krijgen hulp uit China

Steeds meer Europese landen krijgen hulp uit China bij de aanpak van de coronacrisis. De regering van Oekraïne maakte vrijdag bekend dat de komende dagen miljoenen testkits, mondkapjes en medische apparatuur worden verwacht.

Peking is bezig met een diplomatiek charmeoffensief en heeft medisch materieel, zoals mondmaskers en testkits, verstrekt aan landen in de hele wereld. Ook stuurde Peking medische teams naar het zwaar getroffen Italië, dat wereldwijd het hoogste dodental heeft gemeld.

„We zijn dankbaar voor de Chinese steun”, aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie,

Houd wc’s open voor vrachtwagenchauffeurs

Plekken langs de weg zoals wegrestaurants en benzinepompen moeten hun sanitaire voorzieningen open houden voor vrachtwagenchauffeurs, die juist nu extra hard werken om winkels te bevoorraden. Die oproep doet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Een vrachtwagenchauffeur vertelde vrijdag op Radio 1 dat hij en collega’s van hem de toegang geweigerd wordt tot wc’s langs de weg. Het kabinet versoepelde donderdag nog de regels voor chauffeurs, zodat die nu maximaal elf in plaats van negen uur per dag mogen werken.

„Dat is totaal idioot”, zegt Van Nieuwenhuizen over de dichte deuren waar chauffeurs voor komen te staan. „Ook die mensen die bij pompen werken, willen als ze naar huis gaan iets in de schappen aantreffen.” Ze roept pompen en wegrestaurants op de chauffeurs juist „met open armen te ontvangen.”

Dat er zelfs verhalen zijn van winkels die chauffeurs niet naar de wc willen laten gaan, is volgens de minister „helemáál idioot. Die willen zelf bevoorraad worden. Dat kan niet als je chauffeurs niet in staat stelt hun werk te doen”, zei ze bij Radio 1.

Koop normale hoeveelheden

Drogisterijen roepen mensen op niet grotere hoeveelheden te kopen dan normaal. In een paginagrote advertentie in de landelijke kranten schrijven Kruidvat, Etos, DA, DIO, Trekpleister en de zelfstandige drogisterijen dat ze op die manier iedereen kunnen blijven bedienen.

„De afgelopen dagen merken we dat veel consumenten meer zelfzorggeneesmiddelen kopen dan normaal”, aldus de drogisterijen. „Dan kan het gebeuren dat we de volgende klant ’nee’ moeten verkopen.”

Volgens de drogisterijen is er genoeg voor iedereen. „Koop dus hoeveelheden die je normaal ook koopt, dan kunnen wij onze winkels normaal blijven bevoorraden. Want er zijn altijd anderen die ook paracetamol nodig hebben.”

Britse minister dreigt met strengere coronamaatregelen

De Britse minister Matt Hancock (Gezondheid) dreigt met strengere maatregelen als mensen zich niet aan de adviezen van de overheid houden om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Nu mogen Britten nog gewoon naar buiten, maar dienen ze wel voldoende afstand van elkaar te houden.

Hancock riep nogmaals op om geen boodschappen te hamsteren, wat de afgelopen dagen op grote schaal gebeurde. „Koop alleen wat je nodig hebt, hamsteren is niet nodig”, aldus de minister.

Het Verenigd Koninkrijk probeert de verspreiding van het virus nu vooral te vertragen, zodat het behapbaar blijft voor de zorgmedewerkers, aldus Hancock. De Britse gezondheidsdienst NHS heeft 65.000 oud-medewerkers in de zorgsector een brief gestuurd met de vraag of ze tijdelijk terug willen keren om te helpen tijdens de coronacrisis, meldt de BBC.

You’ll Never Walk Alone klinkt door heel Europa

Radiostations in heel Europa draaien vrijdagochtend om 8.45 uur tegelijkertijd de klassieker You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Het gaat om een actie die bedacht en opgezet is door 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij hoopt heel Europa met elkaar te verenigen in de huidige coronacrisis.

Kabinetsberaad helemaal in teken van coronavirus

Het kabinet zal zijn wekelijkse ministerraad deze keer vrijwel volledig wijden aan de coronacrisis. Tijdens enkele losse crisisoverleggen met de ministers die daarbij het meest betrokken zijn, werden de afgelopen week besluiten genomen over maatregelen die de verspreiding van het nieuwe coronovirus tegen moeten gaan. Het laatste grote besluit donderdag was de sluiting van verpleeghuizen voor bezoek. Ook worden vele miljarden uitgetrokken om bedrijven en ondernemers te ondersteunen die in acute financiële problemen komen.

De Tweede Kamer stemde woensdag in met de maatregelen. Volle steun was er voor het economische steunpakket. De gekozen strategie voor maximale controle bij de verspreiding van het virus leidde tot felle kritiek van de PVV en FVD. De hoge toon waarmee zij dit deden, leidde tot verontwaardiging bij de rest van de Kamer.

Horeca bedankt gasten, ondernemers en politici in ’coronatijd’

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), bedankt gasten, ondernemers en politici voor hun steun in de tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt. Dat doet de organisatie in een paginagrote advertentie in onze krant. Ook mensen met een vitaal beroep, horecaleveranciers en premier Mark Rutte worden in het zonnetje gezet.

„Ondanks dat veel mensen in Nederland worden opgeroepen zo min mogelijk sociale contacten aan te gaan, staan jullie dag en nacht voor ons klaar”, schrijft de KHN, die zich daarmee richt tot zorgverleners en anderen die vitale beroepen uitoefenen. „De Nederlandse horeca heeft enorm veel respect voor jullie.”

Een leeg terras in het centrum van Den Haag nadat horeca gesloten is vanwege maatregelen tegen het coronavirus. Ⓒ ANP

Daarnaast worden horecaondernemers bedankt voor de „ontroerende initiatieven” die zijn opgezet „om een belangrijke bijdrage te leven aan de Nederlandse samenleving.” Verder hoopt de KHN horecagasten snel weer te ontvangen in „de huiskamer van de samenleving.”

In de advertentie richt de branchevereniging zich ook tot Mark Rutte, die wordt bedankt voor zijn „staatsmanschap en verbindende rol.” Ook zegt de Nederlandse horeca blij te zijn met de „morele steun” van andere politici.

Californië moet binnenblijven om coronavirus

De circa 40 miljoen inwoners van Californië mogen vanwege het coronavirus alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit. Dat maakte gouverneur Gavin Newsom donderdag (lokale tijd) bekend op een persconferentie.

De maatregel duurt tot nader order, zei Newsom. Er is geen einddatum, omdat de virusuitbraak volgens de gouverneur een „dynamische situatie” is.

Volgens Newsom raakt naar schatting 56 procent van de mensen in Californië de komende acht weken besmet met het longvirus. Om dat op te vangen heeft de staat volgens Newsom 20.000 extra ziekenhuisbedden nodig. 18 mensen zijn in Californië tot nu toe overleden aan het virus, zo’n 1000 mensen testten positief.

Opnieuw geen nieuwe besmettingen in Hubei

Voor de tweede dag op rij zijn er geen nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld in de Chinese provincie Hubei. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie vrijdag.

In heel China kwamen er 39 nieuwe besmettingen bij, maar in alle gevallen gaat het volgens de autoriteiten om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn geraakt met het longvirus.

Het is de grootste toename van buitenlandse besmettingen tot nu toe in China. Donderdag meldden de autoriteiten 34 gevallen.

In heel het land zijn nu 80.967 besmettingsgevallen bekend. Drie mensen zijn de afgelopen 24 uur overleden aan het virus. In totaal zijn er 3428 doden in China.

Maanmissie 2024 mogelijk in gevaar

Het voornemen van NASA om in 2024 terug te keren naar de maan komt in gevaar door het nieuwe coronavirus. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft twee locaties moeten sluiten waar aan raketten gewerkt wordt. Dat zei NASA-bestuurder Jim Bridenstine.

Het gaat om complexen van NASA in New Orleans en Mississippi. Een medewerker van de organisatie is besmet, maar de sluiting is met name vanwege zorgen die NASA heeft over het stijgende aantal coronagevallen in de regio, zei Bridenstine.

Het stilvallen van de raketproductie is een klap voor de ruimtevaartplannen. In 2024 wil de organisatie opnieuw naar de maan met een bemande missie. De laatste keer dat een Amerikaan voet op de maan zette, was in 1972.

Spoedeisende hulp Paramaribo dicht

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) is donderdag tijdelijk gesloten. Dit besluit is genomen nadat duidelijk werd dat twee mensen met het coronavirus op de SEH waren geweest.

In Suriname is tot nog toe bij twee personen Covid-19 vastgesteld. Een derde persoon die woensdag vanuit Suriname naar Nederland is gereisd, is bij aankomst in Nederland positief getest.

De SEH moet bij een besmettingsgeval minimaal twaalf uur op slot om goed schoongemaakt te kunnen worden. Personen die in een levensbedreigende situatie verkeren zullen op een alternatieve locatie worden opgevangen.

