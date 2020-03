LIVE | Drogisterijen: koop normale hoeveelheden

In Nederland zijn nu 76 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 2460 personen geconstateerd. Minister Bruins is vanwege zijn oververmoeidheid afgetreden. Hugo de Jonge neemt zijn taken over zo lang er nog geen vervanger is.

De hoofdpunten van het coronanieuws:

You’ll Never Walk Alone klinkt door heel Europa

Californië moet binnenblijven om coronavirus

Opnieuw geen nieuwe besmettingen in Hubei

Dodental door coronavirus stijgt met 18 naar 76, meldt het RIVM. 409 nieuwe personen besmet

Trump zegt G7-top af vanwege coronavirus

Europese leiders buigen zich donderdag weer over coronacrisis

Alle verpleeghuizen dicht voor bezoekers

Griepepidemie lijkt teruggekeerd

Nieuw crisisoverleg kabinet

Financieel-economisch corona-nieuws:

Eerste hypotheekrentes gaan omhoog

Tijdelijke stop op aflossen hypotheek bij ABN Amro in de maak

Duitsland: alleen grens met Nederland open

Uit de sportwereld:

EK voetbal in 2021: wat zijn de gevolgen voor Oranje? Kans op titel wordt groter

Uit de entertainmentwereld:

Filmfestival Cannes niet in mei vanwege coronacrisis

GTST minder op de buis door coronacrisis

Koop normale hoeveelheden

Drogisterijen roepen mensen op niet grotere hoeveelheden te kopen dan normaal. In een paginagrote advertentie in de landelijke kranten schrijven Kruidvat, Etos, DA, DIO, Trekpleister en de zelfstandige drogisterijen dat ze op die manier iedereen kunnen blijven bedienen.

„De afgelopen dagen merken we dat veel consumenten meer zelfzorggeneesmiddelen kopen dan normaal”, aldus de drogisterijen. „Dan kan het gebeuren dat we de volgende klant ’nee’ moeten verkopen.”

Volgens de drogisterijen is er genoeg voor iedereen. „Koop dus hoeveelheden die je normaal ook koopt, dan kunnen wij onze winkels normaal blijven bevoorraden. Want er zijn altijd anderen die ook paracetamol nodig hebben.”

Radiostations in heel Europa draaien vrijdagochtend om 8.45 uur tegelijkertijd de klassieker You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Het gaat om een actie die bedacht en opgezet is door 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij hoopt heel Europa met elkaar te verenigen in de huidige coronacrisis.

Kabinetsberaad helemaal in teken van coronavirus

Het kabinet zal zijn wekelijkse ministerraad deze keer vrijwel volledig wijden aan de coronacrisis. Tijdens enkele losse crisisoverleggen met de ministers die daarbij het meest betrokken zijn, werden de afgelopen week besluiten genomen over maatregelen die de verspreiding van het nieuwe coronovirus tegen moeten gaan. Het laatste grote besluit donderdag was de sluiting van verpleeghuizen voor bezoek. Ook worden vele miljarden uitgetrokken om bedrijven en ondernemers te ondersteunen die in acute financiële problemen komen.

De Tweede Kamer stemde woensdag in met de maatregelen. Volle steun was er voor het economische steunpakket. De gekozen strategie voor maximale controle bij de verspreiding van het virus leidde tot felle kritiek van de PVV en FVD. De hoge toon waarmee zij dit deden, leidde tot verontwaardiging bij de rest van de Kamer.

De ministerraad moet het doen zonder zorgminister Bruno Bruins. Hij trad donderdag af wegens oververmoeidheid. De minister, die de aanpak van de coronacrisis coördineerde, was een dag eerder onwel geworden tijdens het lange debat. Onzekerheid over zijn herstel in deze uitzonderlijke situatie bracht hem ertoe om direct op te stappen. Minister Hugo de Jonge neem de post tijdelijk waar, maar neemt het coronadossier wel permanent over.

Na afloop geeft premier Mark Rutte zijn gebruikelijke persconferentie.

Californië moet binnenblijven om coronavirus

De circa 40 miljoen inwoners van Californië mogen vanwege het coronavirus alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit. Dat maakte gouverneur Gavin Newsom donderdag (lokale tijd) bekend op een persconferentie.

De maatregel duurt tot nader order, zei Newsom. Er is geen einddatum, omdat de virusuitbraak volgens de gouverneur een „dynamische situatie” is.

Volgens Newsom raakt naar schatting 56 procent van de mensen in Californië de komende acht weken besmet met het longvirus. Om dat op te vangen heeft de staat volgens Newsom 20.000 extra ziekenhuisbedden nodig. 18 mensen zijn in Californië tot nu toe overleden aan het virus, zo’n 1000 mensen testten positief.

Inwoners van de staat mogen wel nog naar buiten voor boodschappen en andere noodzakelijke taken. Hetzelfde geldt voor mensen met een „essentieel” beroep. Tankstations, apotheken, banken en wasserettes blijven open.

Eerder op donderdag riep gouverneur Newsom president Donald Trump op een hospitaalschip van de marine naar Los Angeles te sturen om te helpen in de virusuitbraak. Het is volgens Newsom waarschijnlijk dat Los Angeles, de tweede stad van de VS, de komende weken extra zwaar getroffen gaat worden.

Opnieuw geen nieuwe besmettingen in Hubei

Voor de tweede dag op rij zijn er geen nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld in de Chinese provincie Hubei. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie vrijdag.

In heel China kwamen er 39 nieuwe besmettingen bij, maar in alle gevallen gaat het volgens de autoriteiten om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn geraakt met het longvirus.

Het is de grootste toename van buitenlandse besmettingen tot nu toe in China. Donderdag meldden de autoriteiten 34 gevallen.

In heel het land zijn nu 80.967 besmettingsgevallen bekend. Drie mensen zijn de afgelopen 24 uur overleden aan het virus. In totaal zijn er 3428 doden in China.