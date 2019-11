Leo de V. voor rechter na vondst karrenvracht kinderporno

Verdachte Leo de V. in het bunkermuseum in IJmuiden waar hij jaren werkte als vrijwilliger. Ⓒ United PHOTOS

HAARLEM - Wat is de straf die het Openbaar Ministerie eist tegen Leo de V.? Dat is de vraag die vandaag beantwoord gaat worden in de rechtbank in Haarlem. De 57-jarige Haarlemmer staat terecht voor het bezit van een karrenvracht aan kinderporno en ontucht met een jong meisje.