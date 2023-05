Kunstdocent in VS ontslagen na bedreigen van journalist met machete

Ⓒ twitter / robert miller

Een Amerikaanse docent is ontslagen op een school in New York nadat ze een verslaggever die bij haar deur verhaal kwam halen tot twee maal toe bedreigde met een machete. „Ik hak je in stukken.”