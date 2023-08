Kinderdagverblijf gesloten na klacht dat er met kindjes gegooid wordt

Kinderdagverblijf Piepla in het Belgische Rotem is voor drie maanden gesloten na een anonieme klacht die bij het Agentschap Opgroeien was ingediend. Normaal zou het kinderdagverblijf na een verlofperiode woensdag opnieuw de deuren openen. Zo komen ongeveer achttien gezinnen in moeilijkheden. „We proberen zo goed mogelijk de getroffen gezinnen te helpen en elders opvang te bieden. Het is voor de gezinnen heel vervelend”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) van Dilsen-Stokkem maandagavond.

