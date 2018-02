Michael van Zeijl: oproep moordaanslag Sinterklaas was ’grap’

Dat bleek zondagavond in tv-programma De Nieuwe Maan. Van Zeijl was daarin te gast. „Het was een grap”, aldus Van Zeijl, „en grappen zijn er niet om serieus te nemen.” Ook zei hij geen spijt te hebben van het bericht, waarvoor hij tijdens de intocht van Sinterklaas in de cel zat.

Afgelopen woensdag onthulde De Telegraaf dat Van Zeijl wordt verdacht van opruiing. In een bericht op Facebook van eind oktober had hij opgeroepen tot een moordaanslag op Sinterklaas tijdens de intocht in Dokkum. Daarbij zouden kinderen bedekt moeten worden onder stukken hersens en botsplinters, aldus Van Zeijl. „Zo zijn we voorgoed van dat feest af.”

De Telegraaf heeft Van Zeijl voor de publicatie van afgelopen woensdag meerdere keren de gelegenheid geboden zijn kant van het verhaal te vertellen, maar hij heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op. Rond de intocht in Dokkum zat Van Zeijl als verdachte al enkele dagen in de cel. Het OM moet nog beslissen of Van Zeijl wordt vervolgd. Na het nieuws in De Telegraaf over het strafrechtelijk onderzoek meldde Van Zeijl vorige week in een persbericht dat hij bij het OM heeft aangedrongen op snelle strafvervolging. Volgens hem zou de zaak geen stand houden bij de rechter.

Van Zeijl is aanvoerder van De Grauwe Eeuw. Deze extreemlinkse actiegroep wordt genoemd in een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Grauwe Eeuw kwam eerder in het nieuws met het bekladden van VOC-monumenten in Hoorn. Ook eiste de groep in een brief aan de directeur-generaal van Rijkswaterstaat dat de Coentunnel een andere naam zou krijgen. Zo niet, dan zouden er acties volgen. „De acties zullen ook gericht zijn aan uw persoon”, aldus de actiegroep in de brief. Rijkswaterstaat maakte daarvan melding bij de politie.

De presentator van De Nieuwe Maan, Nadia Moussaid, interviewde Van Zeijl kritisch. Tijdens het gesprek liet Van Zeijl al merken dat hij daar niet blij mee was. Vanmiddag reageerde hij ook op Facebook op de uitzending: „De Nieuwe Maan presenteert zich als platform voor ’multicultureel’ Nederland, maar uiteindelijk lopen ze aan de ketting bij de witte gevestigde orde”, schrijft hij.

In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de oproep tot een aanslag. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil snel een debat met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de zaak.