Waar komt de Amsterdamse ’1-blikje-regel’ vandaan en wat zijn de regels in andere steden?

Femke van der Laan open over afscheid Eberhard

In een aflevering van 30 MINUTEN ROUW, de spin-off van de populaire podcast 30 MINUTEN RAUW van Ruud de Wild, is Femke van der Laan te gast. Ze vertelt openhartig over het verlies van haar man Eberhard van der Laan. De gehele aflevering is hier te beluisteren.