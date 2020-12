Slachtoffer woningbrand had ’teken van duivel’ op raam

De brand in de woning aan de Beatrixstraat begon rond 03.45 uur. De woning stond volgens de brandweer geheel in brand. De naastgelegen woning liep schade op.

Volgens de Zeeuwse krant PZC is het slachtoffer een alleenstaande man van begin 40. De woning ernaast, nummer 14, raakte zwaar beschadigd.

,,Ik hoorde gillen, dus ik keek naar buiten en zag vlammen. Ik slaap altijd met mijn raam open, vandaar dat ik goed zag dat het een flinke brand was", zegt een buurtbewoner tegen PZC.

De bij de brand omgekomen buurman stond volgens buren bekend als overlastgever. Sommige buren zijn niet verrast door de brand ,,We hebben erop kunnen wachten. (...) Het was een aparte jongen. Hij zorgde wel voor overlast, maar ik had er geen problemen mee. Ja, hij kon uit het niets helemaal flippen en of hij hulp had, weet ik niet. Dat het zo moet eindigen, vind ik wel vervelend”, aldus een buurtbewoner tegen PZC.

’Teken van de duivel’

,,Ik kende hem”, zegt een andere buurtbewoner. „Hij zat aan de speed en kreeg geen hulp. Heb je gezien wat er op zijn ramen staat? 666, het teken van de duivel. De buren ernaast, op nummer 18 zijn Jehova's Getuigen, daarom heeft hij dat waarschijnlijk gedaan.” De buurt maakt ook melding van een incident waarbij de man met een hamer in de gang bij buren stond. Ook zou de man eerder een keer ’in de douche bezig zijn geweest met vuur’.

Andere buren noemen de man ’een zielig geval’. „Ik vind dat de woningstichting hierin zwaar in gebreke is gebleven. We hebben aangeboden hem te helpen, maar dat weigerde hij”, aldus een buurman. Woningbouwvereniging Zeeuwland vindt het ’niet passend’ om nu uitspraken te doen.