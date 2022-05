Podcast met Wouter de Winther ‘Bedeltocht Kaag zonder Rutte zou helemaal een drama worden’

Na twee weken is de podcast Afhameren met politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee terug van reces! De partijleiders van VVD en D66 gingen deze week langs de oppositie om de Voorjaarsnota rond te krijgen. „Dit is waar Mark Rutte heer en meester in is”, zegt De Winther, „terwijl je aan Kaag merkt dat zij geen interesse heeft in dit soort politiek.” Het resultaat was een pijnlijke confrontatie met Thierry Baudet en zijn spirituele mental coach.