Asscher sport nog bij ministerie

Het is een opvallend beeld: Asscher, momenteel fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA in de Tweede Kamer, die door de toegangspoortjes van het ministerie van Sociale Zaken (SZW) naar binnen stapt alsof hij daar nog altijd als minister werkzaam is.

Cadeau

Maar volgens zijn woordvoerder en een voorlichter van het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een cadeau van SZW, gegeven in het kader van zijn afscheid als minister. In materiële zaken zoals een schilderij zou Asscher geen interesse hebben getoond, maar des te liever werkt hij zich in het zweet op de gezamenlijk sportschool van de ministeries van SZW en Volksgezondheid (VWS)

Het is gebruikelijk dat bewindslieden bij hun afscheid presentjes ontvangen van het ministerie waar ze jarenlang hebben gewerkt. Hiervoor is een ’richtbedrag’ afgesproken van maximaal 750 euro. Volgens het departement is een jaarabonnement van de fitness aldaar minder prijzig.