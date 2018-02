Leugen Zijlstra haalt internationale pers

Het Russische persbureau Interfax schrijft dat Zijlstra heeft toegegeven dat hij „twaalf jaar lang heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.”

Het Russische televisienetwerk RT constateert dat de erkenning van Zijlstra komt op een „ongemakkelijk moment” omdat de minister deze week in Moskou zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov zal ontmoeten.

Internationale persbureaus AP, Reuters en dpa (Duits) en Xinhua (Chinees staatspersbureau) schrijven over de kwestie. Het Amerikaanse AP spreekt van een „potentieel schadelijke” erkenning door Zijlstra „aan de vooravond van zijn eerste bezoek aan Rusland.” Het artikel van AP staat op de websites van The New York Times en The Washington Post. Ook de Europese editie van Politico brengt een verhaal over Zijlstra.

Bekijk ook: Zijlstra loog over ontmoeting Poetin

Zelfs journalist Glenn Greenwald van de website The Intercept gaat op de zaak in. „Nepnieuws is zeker iets om je zorgen over te maken wanneer het afkomstig is van buitenlandse tegenstanders, maar het is minstens zo zorgwekkend en bedreigend, zo niet meer, wanneer het afkomstig is van de de eigen regeringen en media.”

Hij wijst er wel op dat er „ontelbare” voorbeelden zijn die verder gaan dan „het voorbeeld van dit soort propaganda van vandaag.” Greenwald is bekend van onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA door zijn samenwerking met de klokkenluider Edward Snowden.

Zijlstra zou Poetin in 2006 zelf hebben horen praten over een ’Groot-Rusland’, maar na onderzoek door de Volkskrant heeft hij moeten toegeven dat hij het alleen van iemand anders heeft gehoord. Naar eigen zeggen wilde Zijlstra zijn bron beschermen.