Stroomstoring Brabant treft 38.000 huishoudens en Efteling: mensen uit attracties geëvacueerd

Rond 16.00 uur meldde Enexis dat de stroomstoring verholpen was.

De Efteling laat weten dat veel attracties op aggregaten draaien. Bij de Monorail is dit niet het geval en moest de beveiliging dus mensen uit de karretjes halen. Op beelden op sociale media is ook te zien hoe de Gondoletta, de attractie met de bootjes, wordt geëvacueerd. De stroomstoring had als gevolg dat mensen in ieder geval niet meer in attracties konden.

Er wordt nog onderzocht hoe de stroomstoring is ontstaan.

Verkeer chaotisch

Onder meer veel supermarkten, winkels en tankstations moesten de deuren sluiten. Omdat ook verkeerslichten in de regio uitvielen, ontstonden er chaotische situaties op drukke kruispunten. „Let dus op bij kruisingen en rij deze stapvoets op. Kijk goed wie er voorrang heeft en gun elkaar de ruimte”, waarschuwt de politie.