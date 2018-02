Celstraf ex-militair voor schenden ambtsgeheim

Ⓒ ANP

ARNHEM - Een 53-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee die geheime informatie heeft doorgespeeld aan criminelen, is maandag door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 106 dagen en een taakstraf van 80 uur. De celstraf is gelijk aan de periode dat de ex-militair uit Amstelveen in voorarrest heeft gezeten.