Man overleden door steekincident in Haags portiek

De politie kreeg een melding dat er een gewonde man lag in een portiek aan de Erasmusweg. Ⓒ District8.net

DEN HAAG - Een 40-jarige man uit Den Haag is zondag overleden door een steekincident in een portiek in zijn woonplaats, meldt de politie maandag. De politie kreeg zondag rond 18.20 uur een melding dat er een gewonde man lag in een portiek van een flatgebouw aan de Erasmusweg in de Haagse Moerwijk. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij diezelfde avond aan zijn verwondingen overleed.