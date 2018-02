Droombaan voor chocoladefanaten

Ervaring is niet vereist, de aanstaande proef-professionals krijgen een training om de „smaakpapillen te ontwikkelen.”

Mondelez Internation, het bedrijf achter Cadbury, Oreo en Milka zoekt maar liefst vier nieuwe proevers. De taken van de kersverse testers zijn vooral proeven en praten over smaak om het bedrijf verder te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Sollicitanten die door een eerste selectieronde komen, zullen worden uitgenodigd voor een beoordelingsdag waar ze tien zoete versnaperingen moeten proeven. Vervolgens moeten de proevers hun bevindingen goed onder woorden kunnen brengen.

Mensen met een voedselallergie of een speciaal dieet worden uitgesloten van deelname. Van kandidaten wordt verwacht dat ze producten kunnen testen die gluten, noten en zuivel bevatten.

Voor 10 euro per uur per uur betalen kunnen de vier ’gelukkigen’ op een permanente basis aan de slag. Het is niet bekend of er een proeftijd is.