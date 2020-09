Man doodgestoken op schoolplein in Groningen

Een voorbijganger trof het slachtoffer rond 00.30 uur zwaargewond aan op het schoolplein van openbare basisschool De Vuurtoren aan de Vaargeul 117. De passant schakelde de politie in. „Agenten en ambulancepersoneel hebben geprobeerd de man te reanimeren. Maar die pogingen mochten niet baten. Hij is ter plekke overleden”, aldus een politiewoordvoerder.

Hij kon niets zeggen over de identiteit van de man en de achtergrond van de steekpartij. Ook is niet duidelijk of er een verdachte in beeld is. „We doen op dit moment onderzoek en komen later op vrijdag met meer informatie.”

