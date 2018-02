Sportvliegtuigje gecrasht in België

De oorzaak van de crash in Stokrooie - onderdeel van de gemeente Hasselt, ten westen van Maastricht - is nog onbekend en wordt onderzocht. Mogelijk is het toestel tegen een hoogspanningskabel gevlogen.

Buurtbewoners vertelden aan Vlaamse journalisten dat het vliegtuigje rond 13.15 uur erg laag over huizen scheerde. Het toestel, een zogeheten Beechcraft F33A, was onderweg naar een luchtvaartbedrijf in Zwartberg om communicatieapparatuur te laten vervangen.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.