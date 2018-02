Saakasjvili ’gekidnapt’ in Kiev

„Onbekende zwaar bewapende gemaskerde mannen grepen Michail Saakasjvili vanuit een restaurant naast het hoofdkantoor van zijn partij en namen hem mee. De ontvoerders reden in een witte bestelbus”, zeggen lokale media. De mannen zouden camouflagekleding hebben gedragen. „Volgens sommige informatie waren ze vertegenwoordigers van een speciale eenheid van de grensbewaking”, zei Saakasjvili’s woordvoerster zonder verdere details te geven.

Uitzetting

De dag ervoor had de vijftigjarige op het Georgische tv-kanaal Rustawi-2 gespeculeerd over de voorbereidingen voor zijn uitzetting naar het naburige Polen. Saakasjvili dreigt ook te worden uitgeleverd aan zijn geboorteland Georgië. Daar is hij onlangs bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens machtsmisbruik.

Saakasjvili werd bij een eerdere arrestatie in december nog op spectaculaire wijze door demonstranten bevrijd uit een arrestantenbusje. Een kortstondig nachtelijk huisarrest is inmiddels verlopen.

Saakasjvili is een scherp criticus van de Oekraïense president Petro Porosjenko. De aanklager beschuldigt hem van het organiseren van anti-regeringsprotesten met financiële hulp van oud-president Viktor Janoekovitsj, die in 2014 naar Rusland vluchtte.

In 2013 verhuisde Saakasjvili van Georgië naar Oekraïne na een volksopstand daar en diende onder Porosjenko als regionaal gouverneur van 2015 tot 2016 voordat hij in onmin raakte bij de Oekraïense leider.