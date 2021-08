Duitsland haalde al Nederlanders uit Kabul

Naar verluidt zou het gaan om acht personen. Het eerste toestel is al geland op de luchthaven in Frankfurt am Main. Het andere staan nog in Tasjkent in Oezbekistan. Ook zijn vier Nederlanders met een Franse vlucht uit Kabul weggehaald.

Minister Kaag (Buitenlandse Zaken) zei woensdag op Twitter dat de eerste Nederlanders uit Kabul nu pas vertrokken zijn.

De Duitsers vliegen met grote A400M-Airbus transportvliegtuigen naar Kabul. Ook zetten zij zeshonderd militairen in om de beveiliging te regelen. Kanselier Merkel schat dat Duitsland ongeveer tienduizend personen in veiligheid wil brengen. Daaronder niet alleen Duitsers, maar ook Afghanen die voor de Bundeswehr gewerkt hebben.

Woensdag wordt de evacuatie-missie die weken gaat duren, door de regering in Berlijn bekrachtigd. Sommige militairen zullen op de Hamid Karzai Airport in Kaboel blijven. „We zullen alles doen om zoveel mogelijk mensen in veiligheid te brengen”, aldus bondskanselier Merkel.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn gaat er intussen vanuit dat er tot vijf miljoen Afghanen zullen vluchten, waarvan velen naar Europa.

Wat worden de vervolgstappen van de Taliban in Afghanistan? En hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat en meer in de defensie en veiligheidspodcast Delta Tango: