EU-subsidie Oxfam onder druk na ’seksfeestjes’

Personeel van de Britse tak van Oxfam was in 2011 in Haïti aanwezig bij seksfeesten met jonge prostituees, erkende de organisatie vorige week. Ook zijn er berichten over wangedrag in Tsjaad. „De signalen moeten direct onderzocht, wij willen zo snel mogelijk maximale transparantie”, aldus de zegsvrouw

In 2011 gaf de EU 1,7 miljoen euro subsidie voor de Britse hulpactie van Oxfam in Haïti. Uitgezocht wordt hoe dat is besteed.

Vanwege het schandaal hebben al ruim zevenhonderd donateurs van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib hun steun opgezegd, bleek zondag. De hulporganisatie heeft er in Nederland zo’n 330.000. Directeur Farah Karimi zei zich diep te schamen, en begrip te hebben voor de woede van de opzeggers.

Bekijk ook: Opzeggingen Oxfam Novib om seksfeest