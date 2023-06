Premium Het beste van De Telegraaf

Nachtelijke aanval op terroristen of evacuatie ambassadepersoneel Luchtmacht mikt op speciale helikoptermissies: ’Het draait om de verrassing’

Luitenant-kolonel Roy Hemmelder: „De oorlog in Oekraïne heeft ons allemaal wakker geschud.” Rechts de nieuwe Caracal-helikopter van onze luchtmacht. Ⓒ Defensie, Airbus

Den Haag - De komende jaren gaat de Nederlandse luchtmacht zich meer richten op speciale operaties in en vanuit de lucht, zoals nachtelijke aanvallen op terroristen of de plotselinge evacuatie van ambassadepersoneel in een ver land. Daarvoor schaft Defensie veertien hypermoderne Caracal-helikopters aan. Kosten: 1 tot 2,5 miljard euro. „Dit voelt als de kroon op ons werk.”