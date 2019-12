Man beroofd van miljoen via sms’je

De buit werd in één nacht verschalkt, met ’hulp’ van 136 bankrekeningen. Via een linkje kwam de man uit op een valse internetpagina, waar hij zijn gegevens invulde. Volgens justitie in Groningen is het de grootse schade van dit soort type digitale criminaliteit tot nu toe.

Deze vorm van diefstal staat te boek als ’smishing’. Het nieuws is bekendgemaakt rondom een internationaal project om zogenoemde ’geldezels’ te achterhalen en vooral ook te ontmoedigen. Doordat de geldezels hun eigen rekeningen laten misbruiken door criminelen zijn ze te achterhalen, aldus justitie.