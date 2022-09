Zaak flatmoord Rosmalen rechterlijke dwaling, hof spreekt Rob B. na 22 jaar vrij

B. vond slachtoffer Regie van den Hoogen (37) die bewuste 10 april 2000 met een doorgesneden keel in de hal van hun gezamenlijke woning in de Rosmalense wijk Hintham. De man heeft betrokkenheid bij haar dood altijd ontkend. Zowel de rechtbank als het hof in Den Bosch veroordeelden hem echter voor doodslag en legden tbs op. De tbs-maatregel eindigde in 2017.

De Hoge Raad bepaalde in 2020 dat de zaak opnieuw moest worden gedaan. Nieuw onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wees uit dat zelfmoord een waarschijnlijker scenario was dan moord of doodslag.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand tijdens de behandeling van de zaak vrijspraak. De aanklaagster noemde de kwestie „bijzonder pijnlijk.” Het OM liet in het midden of de vrouw zelfmoord heeft gepleegd. Het kan ook heel goed zo zijn dat ze onder invloed van waandenkbeelden iets uit haar hals wilde wegsnijden. Haar huisarts verklaarde namelijk kort voor haar dood dat ze aan hem had gevraagd iets uit haar nek te snijden. Deze mogelijk ontlastende verklaring is in de oorspronkelijke rechtszaak tegen B. nooit gebruikt. Zowel B. als zijn vriendin hadden last van psychische problemen.

Excuses

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft excuses aangeboden ’voor het leed dat Rob B. is aangedaan.’ „Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan”, aldus Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket.