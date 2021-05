Feyenoord-fans slaags met ME: ’Ze gooiden vuurwerk, stenen en stukken hout’

Premium Binnenland

Europol: criminele tentakels sigaretpiraterij ook in Nederland

De productie van illegale sigaretten in Europa is een zorgwekkende criminele trend en een onderbelicht probleem. De bendes achter de fabrieken houden zich bezig met drugs- en zware geweldsmisdrijven. EncroChat-berichten nekten zo’n bende die de tentakels in Nederland had.