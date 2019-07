Elf paarden vangweide Oostvaardersplassen dood

De woordvoerder benadrukt dat de dieren niet zijn doodgegaan tijdens de recente hittegolf. „Het was niet in de afgelopen drie weken”, zegt hij.

Op een van de overleden dieren is sectie verricht, omdat daarbij niet direct duidelijk was wat de doodsoorzaak was. Uit die sectie kwam ook geen duidelijke oorzaak naar voren. Bij de andere dieren was wel duidelijk waardoor ze stierven. Zo redden sommige jonge veulens of sommige merries de geboorte niet of was bijvoorbeeld sprake van een gebroken been.