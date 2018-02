Transavia in beroep tegen racepiloot

Van W. was betrokken bij een dodelijk ongeluk dat werd veroorzaakt door zijn vader Walter, met wie hij in maart 2016 een straatrace zou hebben gereden. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Transavia gaat in hoger beroep om ’racepiloot’ Casper van W. alsnog via de kantonrechter te kunnen ontslaan. „Hij blijft op non-actief staan. We willen hem niet meer bij ons in de cockpit, omdat hij onverantwoordelijk en risicolievend gedrag op de weg heeft getoond. Dat past niet bij onze normen en waarden en ook niet bij onze criteria voor piloten”, aldus een woordvoerster.