Feest bij Democraten na zetelwinst Georgia

De Democraten vieren feest omdat hun kandidaat Raphael Warnock de Senaatszetel in Georgia binnensleepte. Republikeinen vragen zich vertwijfeld af wat deze nederlaag in het ooit conservatieve Georgia voor hun partij en voor Trump betekent. Beide partijen haalden alles uit de kast in de campagnes.