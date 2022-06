Politie gaat tractorverbod op snelweg handhaven als dat nodig is

"Niet op de snelweg" is het bovenste punt van een gedragscode die actiegroep Farmers Defence Force (FDF) naar deelnemers heeft gestuurd. Daarop staan ook punten als "niet blokkeren" en "geen geweld plegen". Tijdens eerdere boerenprotesten, die ook om het stikstofbeleid draaiden, reden boeren met tractoren herhaaldelijk over snelwegen heen. Dat is wettelijk verboden, omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren.

"Door hun traagheid kunnen tractoren op de snelweg/autoweg zorgen voor onveilige situaties", legt de politie nog eens uit. De woordvoerder voegt eraan toe dat "per situatie" wordt bekeken wat er precies moet gebeuren, mochten boeren toch over de snelweg of autoweg gaan rijden.

Naar het protest komen waarschijnlijk ook veel mensen met bussen en auto's. De gemeente Barneveld verwacht dan ook grote verkeersdrukte in de omgeving. Demonstranten moeten via de provinciale weg N310 naar het terrein in Stroe komen waar het protest wordt gehouden. Voor doorgaand verkeer is die weg gesloten. De op- en afritten bij afslag 17 van de nabijgelegen A1 zijn de hele dag dicht.