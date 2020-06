Ontslagen natuurbeschermer die weigerde jonkies te schieten krijgt gelijk

Dat meldt The Guardian. De ambtenaar moest in 2015 toezien op de veiligheid van een caravanpark in de buurt van Port Hardy. Toen een zwarte moederbeer daar door een vriezer snuffelde op zoek naar zalm of vlees, schoot de man de beer dood.

Dat was volgens het provinciale beleid. De jachtopziener weigerde echter de welpen te schieten omdat ze volgens de inwoners nooit waren gespot als illegale eters.

Jonkies naar dierenarts: ontslag

In plaats van hen te doden, bracht Bryce Casavant de welpen naar een dierenarts. Later werden ze vrijgelaten in de natuur. Maar omdat hij tegen de regels in handelde, werd Casavant ontslagen.

Hij tekende beroep aan bij talloze rechtbanken. Nu krijgt hij gelijk. „Ik heb het gevoel dat de donkere wolken die jarenlang over mijn familie hebben gehangen, eindelijk verdwijnen”, vertelt Casavant tegen The Guardian. „Ik ben blijven vechten om mijn naam te zuiveren. Ik sta voor de publieke zaak, voor eer en integriteit. Zo ben ik opgevoed, en zo voed ik mijn dochter op”, aldus de oud-militair die ook in Afghanistan diende.

Bitterzoet

Hij is dus opgelucht. „Maar dit moment is ook bitterzoet. Mijn ontslag had nooit moeten plaatsvinden.”