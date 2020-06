Jongeren opgepakt voor in water duwen boa

De vier jongemannen zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Op een filmpje via Dumpert was eerder vandaag te zien dat de handhaver zonder pardon in de Urker haven wordt geduwd. Op de achtergrond is vervolgens gelach te horen. De jongens rennen weg.

Bekijk hier de beelden:

Omdat ze in een groep opereerden, zijn ze allemaal verdachte van geweldpleging, benadrukt de zegsman. Ze worden verhoord op het politiebureau. Volgens de woordvoerder gaat het om een ’geïsoleerd incident’ en waren er dinsdag geen andere geweldplegingen in het vissersdorp.

Hoe het met de gedupeerde boa gesteld is, is niet duidelijk. De gemeente Urk was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.