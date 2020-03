Afstand houden op de markt!

Marktondernemers hebben keurig afstandslijnen aangebracht voor hun kraam, maar ieder op zijn eigen manier. Ⓒ foto’s Jeroen Hendriks

Leusden - De aangescherpte regels van het kabinet om de afstand tussen mensen te garanderen zijn vandaag meteen zichtbaar. Op de weekmarkt in Leusden zijn marktkooplui in alle vroegte al druk in de weer met tape, linten en kratjes om ervoor te zorgen dat de klanten de vereiste 1.5 meter afstand tot elkaar houden. De kramen zelf bieden voldoende ruimte tussen verkopers en klanten.