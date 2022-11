30 miljoen illegale sigaretten in loods bij Belgische grens

In een loods in Breda zijn ongeveer 30 miljoen sigaretten gevonden. Ⓒ FIOD

BREDA - In een loods op industrieterrein Hazeldonk, aan de grens met België, hebben rechercheurs vorige week ongeveer 30 miljoen sigaretten gevonden. In de haven van Antwerpen werd een even grote lading in beslag genomen. Alle sigaretten zijn vernietigd. Vijf mensen zijn gearresteerd, meldt de FIOD, de recherche van de Belastingdienst.