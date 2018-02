Audi met jagershoeden gezocht

De auto werd in de nacht van 1 op vrijdag 2 februari gebruikt om de pui van een kledingwinkel in Nieuwegein te rammen. De wagen werd een nacht eerder gestolen op de Gildstraat in de Utrechtse wijk Wittevrouwen.

„De hoeden, in de kleuren groen, oranje en roze, waren een opvallend kenmerk en mogelijk is daardoor de gestolen auto door iemand opgemerkt”, schrijft de politie. Het onderzoek naar de ramkraak is in volle gang.

De auto inclusief hoeden is inmiddels terug bij de eigenaar.