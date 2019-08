Partijen positief over pot met geld

De Telegraaf onthulde vanochtend dat de coalitie broedt op het plan om een pot met miljarden euro’s te creëren waarmee investeringen in onze economie gedaan kunnen worden. Nu de rente voor de overheid negatief is en de staat dus geld toe krijgt als die leent, zouden er voor dat plan miljarden euro’s geleend kunnen worden onder gunstige voorwaarden. Er wordt over verschillende scenario’s gepraat, zelfs over een fonds ter grootte van maximaal 50 miljard euro waarmee onze economie toekomstbestendig gemaakt kan worden.

„Die investeringen kunnen niet snel genoeg van start gaan, de problemen zijn er nu”, reageert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. De politicus staat positief tegenover extra investeringen in de publieke sector, benadrukt hij nog eens. „Die zijn hard nodig. Er is woningnood, starters komen er niet tussen, huren rijzen de pan uit en het kabinet staat er tot nu toe bij en kijkt er naar.” Volgens Nijboer moet er geïnvesteerd worden in betaalbare huizen, onderwijs, openbaar vervoer en duurzame energie.

50Plus-voorman Henk Krol denkt ook direct na over hoe dat geld besteed kan worden. „50Plus wil dat een deel wordt geïnvesteerd in maatschappelijke innovatie, niet als verloren geld, maar als een bijdrage in de ontwikkeling van technologie die langer zelfstandig wonen mogelijk en vooral leuk maakt.” Volgens hem is het geld een ’mooie kans’ om hier als Nederland in voorop te lopen.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven is blij dat in het Telegraafbericht over het fonds gemeld wordt dat het kabinet in elk geval fors wil inzetten op kunstmatige intelligentie en daarin wil investeren om banen te creëren. „Broodnodig en het werd tijd”, zegt het Kamerlid dat al vaker aandacht vroeg voor dit onderwerp. „Verder achterop raken ten opzichte van China en de VS zou ten koste gaan van onze concurrentiepositie en dus toekomstige welvaart.”

PVV-Kamerlid Lilian Helder moet het nog maar zien. Ze ziet dat er in het Telegraafbericht wordt gesproken van maximaal 50 miljard euro in het fonds. „Toeval bestaat niet: exact het bedrag dat Rutte II heeft bezuinigd. Krijgt de burger nu geld terug? Wordt de bezuiniging op de politie ongedaan gemaakt?”