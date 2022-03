Kamerleden knorren over vleestaks: ’Culinaire dictatuur’

De landbouwminister wil met een vleesdictaat ook het aanbod van vleesvervangers in supermarkten wettelijk regelen. Hij wil met ’zachte’ en ’harde’ maatregelen ’een echt grote slag maken in het dichterbij brengen van duurzame en gezonde voedselproductie en -consumptie’. Prijsprikkels kunnen daarbij helpen, aldus Staghouwer.

Kamerleden vinden zijn plannen echter veel te sturend. „Ik snap best dat we ook van de consument vragen iets aan verduurzaming te doen, maar dit lijkt ons niet de verstandige manier”, zegt VVD-Kamerlid Thom van Campen. „Wij willen een onderzoek zien naar andere mogelijke opties, want het eenzijdige pad richting een vleestaks dat nu wordt ingeslagen, kunnen wij niet steunen.” Ook coalitiepartij CDA zet de hakken in het zand. De PvdD juicht het plan van Staghouwer juist toe.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk ’gelooft niet echt’ in zo’n plan. „Maar laten we het onderzoeken”, zegt hij. JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink vreest echter een ’culinaire dictatuur’. PVV-Kamerlid Alexander Kops toont zich woedend. „Door de gestegen voedselprijzen kunnen veel mensen de boodschappen nú al amper nog betalen. Een vleestaks is echt te bizar voor woorden”, sneert hij.

’Kul’

Ook SP’er Sandra Beckerman is fel tegen. „Wel zijn we voor het goedkoper maken van groente en fruit”, zegt ze. Bij de PvdD gaan de handen juist op elkaar. „Het is goed dat Staghouwer met dit plan komt”, zegt Kamerlid Lammert van Raan.

Caroline van der Plas van BBB noemt het argument van Staghouwer om gezonder te gaan leven met vleesvervangers juist ’kul’. „Als het hen werkelijk om een betere gezondheid gaat, kan hij in plaats van vleesvervangers net zo goed kroketten gaan promoten. Die dingen zitten vol zout en vet en toevoegingen en hebben dezelfde voedingswaarde als kroketten. Laat ze de btw op groente en fruit naar 0 procent brengen, dan doe je werkelijk wat aan de gezondheid van mensen.”