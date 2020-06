Familie zet medische ventilator uit voor eigen airco, patiënt overlijdt

De man was opgenomen in het ziekenhuis omdat er een besmetting met het coronavirus vermoed werd. Hij had ademhalingsproblemen en was in isolatie geplaatst.

De ventilator, die zuurstof gaf aan het lichaam van de patiënt, werkte vermoedelijk nog zo’n 30 minuten voordat hij uitviel, zo meldt de Daily Mail. Nadat de man geen adem meer kreeg, waarschuwden familieleden de artsen. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mislukte. Achteraf werd vastgesteld dat de man helemaal geen corona had.

Het is nog onduidelijk hoe de familie de man kon bezoeken terwijl hij in isolatie lag. Ze hadden de airco meegenomen omdat het ziekenhuis de koelsystemen had uitgezet in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor liep de temperatuur in het ziekenhuis op tot zo’n 41 graden.

De dokter die dienst had heeft een klacht tegen de familie ingediend. Er wordt onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.