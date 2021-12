Amsterdam verbiedt anticoronademonstratie ’Samen voor NL’ op 2 januari

Eerder gaf de organisatie aan 25.000 demonstranten te verwachten en door de stad te willen trekken. De driehoek was ondanks de lockdown bereid de demonstratie toe te staan op voorwaarde van een maximaal aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. Met maximaal 3500 mensen zou het mogelijk zijn veilig op 1,5 meter afstand op het Museumplein te demonstreren. Maar de organisatie weigert elke medewerking aan een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie en heeft aangekondigd de confrontatie op te willen zoeken en de regels te gaan overtreden, aldus de gemeente.

Verder meldt de gemeente dat de politie sterke aanwijzingen heeft dat personen en groepen zondag uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn geweld te gebruiken. Ze zouden zich onder de demonstranten willen mengen. „We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie door de snelle opmars van de omikronvariant en de lockdown waar we ons in bevinden”, zegt burgemeester Femke Halsema. „Amsterdammers blijven zoveel mogelijk thuis, ondernemers hebben hun zaken moeten sluiten, theaters en bioscopen zijn dicht. De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam en we hebben ons dan ook tot het uiterste ingespannen om de organisatie tegemoet te komen. Er dreigt echter een onverantwoorde situatie te ontstaan. De driehoek heeft er geen vertrouwen in dat de organisatie de demonstratie in goede banen gaat leiden en we hebben geen andere keuze dan de demonstratie te verbieden.”

De driehoek doet een dringend beroep op de organisatie en andere demonstranten niet naar Amsterdam te komen. Mochten zij daar geen gehoor aan geven, dan ziet de driehoek zich genoodzaakt in te grijpen.

Het verbod op de demonstratie komt een dag nadat de politiebonden hadden aangekondigd dat de Mobiele Eenheid het werk zou gaan neerleggen tijdens de demonstratie zondag in Amsterdam. De beoogde ME-staking was bedoeld als onderdeel van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie. De eerste actie was dinsdag bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel.