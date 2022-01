Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af

Het zou om de vijfde rakettest van Noord-Korea in 2022 gaan. Sinds 2019 heeft het land niet zo veel raketlanceringen in een korte tijd gedaan. Onderhandelingen tussen Noord-Korea enerzijds en Zuid-Korea en de VS anderzijds zijn vastgelopen.

Kruisraketten

Anders dan het testen van ballistische raketten valt het testen van kruisraketten niet onder de sancties die de Verenigde Naties aan Noord-Korea hebben opgelegd. Vorige week sloeg Noord-Korea het testverbod nog in de wind door ballistische raketten te testen.