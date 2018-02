Belg checkt rekening: 2.000.000.000.349 euro

De Belg ontdekte het bedrag nadat hij het krediet van zijn creditcard had verhoogd. „Ik dacht dat veel van mijn problemen zouden worden opgelost. Plots was ik de rijkste mens ter wereld.” Maar uiteindelijk nam hij toch maar contact op met zijn bank. Want Luc vertrouwde het allemaal niet, schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Het enorme bedrag werd op zijn rekening gestort nadat Mahieux eerst een mogelijk frauduleuze betaling van een website via zijn creditcard liet stopzetten. „Toen ik merkte dat er plots maandelijks 34,90 euro van mijn rekening werd afgeschreven, wilde ik dat kunnen stopzetten.” Daarna kwam de bijboeking. Zowel de af- als bijschrijvingen waren afkomstig van hetzelfde bedrijf. Luc liet uiteindelijk zijn kaart blokkeren, waardoor hij niet meer bij zijn bankrekening kan.

Toch denken veel mensen dat Luc wel degelijk de beschikking heeft tot al dat geld. “Toen ik mijn verhaal op Facebook deelde, kreeg ik plots heel wat vriendschapsverzoeken van mensen die ik helemaal niet ken. Sommigen vertelden dat ze zouden willen dat ik hen help. Hoewel het intussen dus duidelijk is dat het een vergissing is en ik dat geld absoluut niet heb, blijven de mensen in Dinant geloven dat ik het wél heb. Twee dagen geleden werd ik zelfs op straat “de miljardair” genoemd.”