Reddingsbrigade: zwemmers lijken voorzichtiger

Het vermoeden bestaat dat het recente nieuws over verdrinkingen door met name muien en ook het drama dit jaar bij Scheveningen waarbij vijf surfers tegelijk omkwamen een rol spelen, ook al is dat niet helemaal met zekerheid te stellen.

De Reddingsbrigade ziet echter het aantal bezoeken aan de eigen website met voorlichting over de gevaren van de zee flink toenemen. Bovendien zijn de aantallen keren dat de brigade om hulp wordt gevraagd, lager dan tijdens de hittegolf van juli 2019 „terwijl de stranden nu toch overvol zijn.”

De Reddingsbrigade telt per week. Tijdens de hittegolf van juli vorig jaar werd de brigade 2547 keer om hulp gevraagd in allerlei soorten situaties. Maar vrijdag bijvoorbeeld waren er nog geen 240 verzoeken, al zijn de cijfers van Den Haag, Katwijk en Noordwijk nog niet binnen. Het moet echter wel gek gaan wil het dagcijfer nog boven de 300 komen, aldus de zegsman. Zeer waarschijnlijk blijven de hulpverzoeken in aantallen toch beneden die van vorig jaar.

Druk op het strand

De Nederlandse stranden zijn zaterdagmiddag druk bezocht: de parkeerplaatsen bij de stranden van Zandvoort, Bloemendaal aan Zee en Scheveningen zijn sinds 11.30 uur vol. Ook de treinen op het station van Zandvoort hebben al heel wat liefhebbers van zon, zand en zee aangevoerd, maar ze puilden kort na tienen nog niet uit. Op de verschillende webcams die zicht bieden op de stranden is te zien dat het steeds drukker wordt.

"Moet je eigenlijk gewoon niet willen"

Harald Bermann, waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zeeland, raadt mensen aan niet in de file te gaan staan. „Ik hoop dat mensen goed beseffen wat ze doen als ze vertrekken naar de Zeeuwse stranden. Door de drukte verwachten we vandaag en morgen veel verkeer en daardoor files. In deze hitte met je gezin in de auto in de file moet je eigenlijk gewoon niet willen”, waarschuwt hij.

„Ik roep iedereen op om niet tegelijkertijd naar de drukke stranden te rijden. Wees je bewust van de hitte, maar ook van de coronamaatregelen!”, zegt hij verder.

De drukte in beeld:

Badgasten op het strand van Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

Scheveningen zaterdagmorgen. Ⓒ VR Press