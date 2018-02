Amsterdammers starten fanclub voor ballenknijpers

De trotse Speedo-dragers vertonen zich in enkel hun zwembroekje op het strand, maar ook in de supermarkt en in het park, zo is te zien op de fanpagina. Koud of niet, de mannen gaan ervoor. Ook een kerstfotoshoot op een dakterras was afgelopen december geen probleem voor de Amsterdammers.

Lees verder onder de foto.

Ⓒ Instagram / speedoclubamsterdam

„Mijn vrienden en ik vinden het ons juist heel goed staan”, zegt een van de bedenkers van de fanclub op NH Radio. Ze startten met het posten van foto’s op de Instagrampagina Speedoclubamsterdam vanwege het ’tegenstrijdige imago’ van het strakke zwembroekje. Daar wilden ze wat aan doen.

„In het zwembad is het dragen van een Speedo wel normaal, maar daarbuiten word je al snel raar aangekeken”, zegt de Speedo-fan. „Als je bijvoorbeeld op het strand of op een festival in je Speedo verschijnt, denken mensen dat je gek bent geworden.”