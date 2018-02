Ruzie over erfenis Johnny Halliday

Naar verluidt heeft Johnny 100 miljoen achtergelaten, waar zijn vrouw Laetitia (l) alles van krijgt en zijn dochter Laura (m) en zoon David niets. Ⓒ AFP

PARIJS - De Franse rocker Johnny Halliday is koud twee maanden begraven of er is ruzie over zijn nalatenschap. Laura en David, kinderen uit eerdere relaties, stappen naar de rechter. Zij zijn het er niet mee eens dat de gehele erfenis naar zijn vierde vrouw Laeticia gaat.