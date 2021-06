Vanaf 1 juli uitstel erfbelasting in ’schrijnende gevallen’

Buitenland

Opgestapte Britse minister die zoent met medewerker voor camera ’zou erin zijn geluisd’

Het vertrek van minister van Volksgezondheid Matt Hancock blijft de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk bezighouden. Ingewijden zeggen tegen de krant Evening Standard dat een bewakingscamera in het kantoor van de minister vermoedelijk is bijgesteld om hem „erin te luizen.”