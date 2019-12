Baby verdrinkt in bad doordat moeder in slaap valt

Na twintig minuten schrok de 29-jarige Heather wakker om vervolgens haar zoontje bewusteloos in het water aan te treffen. Haar andere twee kinderen, van twee en drie jaar oud, zaten ook in het bad. Zij mankeerden niets.

Hulp mocht vervolgens niet meer baten, de baby werd in een nabijgelegen ziekenhuis doodverklaard. De vader van Cameron, Shawn, lag te slapen in een andere kamer. De ouders kunnen een aanklacht tegemoet zien. „Dit is erg verdacht, erg te voorkomen geweest en we zijn aan het overleggen of ze aangeklaagd gaan worden”, zo liet een woordvoerder van de politie weten aan WPBF. De andere twee kinderen zijn uit huis geplaatst.

Cameron Ⓒ Facebook

Volgens buren ging het al langere tijd niet goed in het gezin. Zo belden ze al eens de politie omdat de twee peuters buiten rondliepen terwijl ze veel te koud gekleed waren. De ouders waren toen ook in slaap gevallen en de kleine Cameron huilde zo hard dat het buiten op straat te horen was. Vader David is bovendien al meerdere keren gearresteerd voor onder meer openbare geweldpleging, roekeloos rijgedrag en heling.

Moeder Heather heeft op Facebook laten weten dat ze niet zonder haar zoontje kan. „Het is net een nachtmerrie waaruit ik maar niet ontwaak.”