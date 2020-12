Vaccin AstraZeneca voorlopig niet op de markt in EU

Het Verenigd Koninkrijk wil al op 4 januari beginnen met de uitrol van het vaccin van AstraZeneca. Daar gaat een Britse toezichthouder over, en die lijkt op het punt te staan groen licht te geven. Maar op het Europese vasteland is dat nog ondenkbaar, aldus Wathion, de nummer twee bij EMA. „Ze hebben nog niet eens een aanvraag ingediend bij ons. En wij gaan niet zomaar goedkeuring geven op basis van een persbericht.”

„De gegevens die wij momenteel hebben, volstaan zelfs niet om het AstraZeneca-vaccin een voorwaardelijke vergunning te geven”, zo heeft hij laten weten in een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad. Of de goedkeuring nog in januari komt? „Dat lijkt me onwaarschijnlijk.”

Gepuzzel

AstraZeneca worstelt bijvoorbeeld nog met de effectiviteit. Het bedrijf veroorzaakte ophef toen het meldde dat bij toeval werd ontdekt dat een lagere en een hogere dosis samen, het beste resultaat opleverden. Iemand had per ongeluk te weinig vaccin in de buisjes gedaan. Dat bleek te werken. Twee volledige vaccins gaven slechts 62 % bescherming. Maar vervolgens werd bekend dat de proefpersonen die één volledige, en één lagere dosis kregen, gemiddeld veel jonger waren. Niemand was ouder dan 55 jaar. Het bedrijf kondigde vervolgonderzoek aan.

De CEO van het bedrijf, Pascal Soirot, zei vorige week in gesprek met de Sunday Times dat AstraZeneca de ’winnende formule’ om de effectiviteit ’daar te krijgen waar de rest is’ nu gevonden lijkt te hebben. Binnenkort wordt daarover meer bekendgemaakt, liet een de baas van het Indiase instituut waarmee AstraZeneca samen onderzoek doet zich ontvallen. Mogelijk gaat het om een interval van 2 tot 3 maanden tussen de twee inentingen. Het bedrijf is dus nog enorm zoekende naar een subgroep waar de werkzaamheid heel hoog ligt.

Overal al Pfizer-vaccins, maar niet in Nederland

De vaccinatie tegen het coronavirus in Europa is inmiddels goed op stoom gekomen. Ook in Ierland werd dinsdag begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Nederland is daarmee het enige land in de Europese Unie waar nog niet wordt gevaccineerd. Ons land volgt vanaf volgende week vrijdag.

Alle Europese landen gebruiken het vaccin Comirnaty van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Comirnaty is het enige vaccin dat tot nu toe is toegelaten in Europa. Er wordt wereldwijd door meerdere farmaceuten aan vaccins gewerkt. Dat van de Amerikaanse fabrikant Moderna wacht al op goedkeuring voor gebruik in de EU. Het EMA zal daarover op volgende week woensdag besluiten.