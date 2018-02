Zelfs politici maken fouten

De Amerikaanse gouverneur van Ohio, John Kasich, kreeg donderdag 11 januari telefoon van zijn vriend Pete Hoekstra. Die was de dag ervoor aangetreden als ambassadeur in Den Haag. Diens eerste ontmoeting met de media verliep zoals bekend rampzalig: hij ontweek kritische vragen over een kletsverhaal rond het bestaan van no-go zones in Nederland. Hoekstra belde Kasich om advies. Tegen CNN gaf de gouverneur prijs wat hij de ambassadeur had geadviseerd: „Geef je fout toe. En ga over tot de orde van de dag. Er zijn in de wereld echt belangrijker zaken om mee bezig te zijn.” Het advies werd opgevolgd, want Hoekstra ging de volgende dag diep door het stof.