Kamer wil pilot met parttime verpleeghuizen

VVD en D66 zien dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Een deel van hen vindt de stap naar een permanent verblijf in een verpleeghuis te groot, maar zou best baat kunnen hebben bij ’deeltijdzorg’. Kamerleden Hermans (VVD) en Bergkamp (D66) zouden daarom wil proefdraaien met de nieuwe tussenvorm.

Coalitiepartijen CDA en CU steunen dat, maar dan willen zij wel de garantie dat verpleeghuizen ermee uit de voeten kunnen. „Wij staan er positief tegenover, maar alleen als de tehuizen er zelf aan mee willen werken”, zegt CDA-Kamerlid Slootweg. Ook CU-fractievoorzitter Segers is positief. „Goed voorbereiden en, als het kan, zeker doen.”

Agema: ’Erger me kapot’

Bij oppositiepartij PVV heersen gemengde gevoelens. Fleur Agema: „Ik kan niet anders dan steunen, maar ik erger me kapot. Dit zijn de partijen die in het verleden verzorgingstehuizen hebben gesloten. Laat ze gewoon zeggen: we hebben een gigantische fout gemaakt.”

Ook PvdA en GroenLinks zijn gecharmeerd van het idee. Wel leven er daar nog vragen. Kamerleden Ellemeet (GL) en Dijksma (PvdA) willen bijvoorbeeld weten of het ook het probleem van de ’zorgval’ ermee wordt opgelost. Het betreft mensen die op een wachtlijst staan voor langdurige zorg en soms te maken krijgen met minder hulp thuis, omdat ze dan onder een ander regime vallen qua wetgeving.

SP: ’Wonen in de buurt’

SP’er Hijink lijkt het op het eerste gezicht „geen duurzame oplossing”. Hij zou meer zien in „wonen in eigen buurt”. „Met zorg wie dat nodig heeft en in de buurt van mantelzorgers.”