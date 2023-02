Vermeende moordenaar ’Lucky’ gearresteerd in Schiedam

Een tip van een oplettende burger in combinatie met intensief recherchewerk leidde volgens de politie tot de arrestatie van V. alias ’Lucky’. Hij werd door de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangehouden. Op het moment van zijn arrestatie zat V. alleen in een auto. Het voertuig is in beslag genomen voor nader onderzoek. Op de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie stond een beloning van 30.000 euro.

’Hevig ontroerd’

De familie van Michel en Anneke is opgelucht dat V. is opgepakt. „We kregen aan het begin van deze zaterdagmiddag van de politie het fantastische nieuws dat het onderzoeksteam de voortvluchtige dader van de schietpartij heeft gepakt”, zegt de familie in een persverklaring.

„Na een heel emotionele week, waarin een van de dochters van onze vermoorde Michel een dringende oproep deed bij Opsporing Verzocht, hadden we dit weekeinde geen betere mededeling kunnen krijgen. Aan iedereen van het onderzoeksteam heeft onze familie direct haar dank uitgesproken voor de tomeloze inzet en het geboekte succes. Voor nu laten we de woordvoering over details van de arrestatie aan de politie en OM, maar het behoeft geen uitleg dat wij bij ontvangst van de boodschap hevig ontroerd waren”, zo vervolgt de familie.

De nabestaanden van Michel zeggen iedereen erkentelijk te zijn die al dan niet in gedachten heeft gesteund en heeft meegeholpen bij de klopjacht.

’Lucky’ zou een maand geleden, op 21 januari, op klaarlichte dag op het parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn voormalige schoonmoeder Michel (66) hebben doodgeschoten en zijn ex-vriendin Anneke (38) zwaar hebben verwond. De vrouw is inmiddels buiten levensgevaar.

Sinds die fatale dag was de geboren Vietnamees op de vlucht en wist hij een maand uit handen van het veelkoppige rechercheteam te blijven, dat dag en nacht bezig was met een klopjacht.

Hulp

De politie vermoedde dat ’Lucky’ geholpen werd tijdens zijn vlucht. Eerder stelden bronnen rond het onderzoek al dat hij mogelijk hulp kreeg uit de kring rond misdaadkopstuk Roger P., alias Piet Costa. Begin februari werd er met veel machtsvertoon door een arrestatieteam een woning in een 32 verdiepingen tellende woontoren aan de Pegasusweg in Rotterdam binnengevallen. Dat is een adres waar Hassan M. (41), de door de Amsterdamse rechtbank benoemde rechterhand van Piet Costa, verbleef voor zijn huidige verblijf in de gevangenis.

Weet u meer? De Telegraaf is te bereiken via onze Tiplijn

Oude bekenden

’Lucky’ en M. waren oude bekenden van elkaar. In januari 2008 zat het tweetal gezamenlijk in het beklaagdenbankje van het gerechtshof in Den Haag. Ze werden ervan verdacht een Rabobank in Heerjansdam te hebben overvallen. M. noemde het zelf een onzinverhaal dat hij ’Lucky’ zou helpen. „Hij zit in detentie”, zei zijn advocaat destijds.

Het rechercheteam van dertig personen die de klopjacht naar V. uitvoerde, vermoedde dat ’Lucky’ meer hulp uit criminele kringen kreeg. De man staat in het criminele milieu bekend als een klusjesman die voor allerlei taken wordt ingehuurd. Zo zou hij verschillende criminele groeperingen helpen bij bijvoorbeeld het bewaken van drugstransporten. Hij zou door hen ook onder meer de bijnamen de Chinees en China hebben.

De familie van Michel en Anneke hoopte dat V. snel gepakt werd. „Dit is een zieke moordenaar die een oud vrouwtje heeft vermoord en een jonge vrouw al vijftien jaar heeft misbruikt en nou nog een half leven terug heeft. Dus ik snap niet dat je zo iemand helpt”, klonk dinsdagavond de wanhoopskreet van de dochter van Michel en zus van Anneke in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De politie en het OM danken iedereen voor het meedenken, delen van informatie en het uitkijken naar de verdachte.